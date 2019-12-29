В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» смогла на своём льду одолеть гостей их Петербурга — СКА со счётом 3:2 (ОТ). Таким образом, команда Алексея Кудашова заканчивает год поражением.

Но не только для команды вечер оказался не очень удачным: нападающий армейцев Илья Кублуков не может прервать безголевую серию уже на протяжении 80 матчей. Последний раз Кублуков забрасывал шайбу 14 ноября 2018 года.

В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Каблуков сыграл за СКА в 36 встречах, сделав в них две результативные передачи. Коэффициент полезности игрока в сезоне 2019/20 составляет «+5».

Матч «Севрсталь» — СКА состоялся сегодня, 29 декабря в Череповце. До сегодняшнего противостояния команды трижды встречались между собой по итогам сезона, где сильнее оказывалась команда из Санкт-Петербурга. Следующий матч СКА проведет на выезде против «Йокерита» 3 января 2020 года.