Шестикратный чемпион мира, британский автогонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, какие гонки ему больше всего запомнились в уходящем году.

По словам гонщика худший этап года был в Германии, лучший — в Мексике. Хэмилтон считает, что совершал ошибки по ходу года, но позитивных моментов было больше.

«Думаю, Гран-при Монако понравился мне меньше всего. Хотя нет, худшим был немецкий этап. Лучшие гонки сезона? Мексика, Великобритания получилась отлично, во Франции всё было замечательно. Но я не помню каждый этап», — цитирует Хэмилтона Crash.

Хэмилтон заявил, что доволен выступлением команды в этом сезоне и сделает всё возможное, чтобы улучшить показатели в следующем году.

«Мы можем гордиться работой команды. При этом мы спокойны и продолжаем работать над теми областями, в которых мы можем прибавить. В следующем году мы постараемся поднять планку, но это будет непросто», — сказал Хэмилтон.

Накануне, Льюис Хэмилтон попал в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Он стал единственным представителем Формулы 1 в первой десятке. Его спортивные доходы оцениваются в 400 миллионов долларов.