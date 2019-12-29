Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, по какому сценарию будет проходить его возможный поединок против бойца смешанных боевых искусств Александра Емельяненко.

Кадыров заявил, что уложит Емельяненко одним ударом в пятом раунде, но куда будет нанесён удар не пояснил.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар», — написал Кадыров на своём аккаунте в «Твиттере».

Напомним, несколько дней назад глава чеченской республики Рамзан Кадыров изъявил желание провести бой против Александра Емельяненко. 26 декабря боец принял вызов Кадырова, согласившись выйти против политика боксировать. По словам Емельяненко, правила проведения боя он оставит своему оппоненту.