Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Криш шестой раз в карьере и четвёртый раз подряд получает данную награду. Праздничная церемония состоялась сегодня, 29 декабря в Дубае.

В борьбе за награду Роналду обошёл аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, голландца Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», и египтянина Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019