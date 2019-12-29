Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2019 года по версии Globe Soccer Awards. Криш шестой раз в карьере и четвёртый раз подряд получает данную награду. Праздничная церемония состоялась сегодня, 29 декабря в Дубае.

В борьбе за награду Роналду обошёл аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, голландца Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля», и египтянина Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл 20 матчей за туринский клуб, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи. «Ювентус» занял первое место своей группе в Лиге чемпионов, успешно пройдя в 1/8 финала. В серии А «Юве» занимает вторую строчку (42 очка), уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям.