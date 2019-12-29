Российский теннисист Карен Хачанов не до отдыха. На своей странице в «Инстаграме» Хачанов опубликовал видеоролик в котором демонстрирует как он готовиться к следующему сезону.

«Много работы было проделано в этом месяце в Дубае. Спасибо моей команде! Стартует новый сезон», — написал Хачанов в комментарии к видео.

Новый сезон начнётся для Карена Хачанова 3 января, где он и другой российский теннисист Даниил Медведев выступят за сборную России на командном первенстве ATP Cup. Первую встречу россияне проведут против сборной Италии, 5 января с Соединёнными Штатами Америки, а 7 января — с Норвегией.

На выставочном турнире в Абу-Даби Хачанов в полуфинале без шансов проиграл победителю турнира Рафаэлю Надалю со счётом 1:6, 3:6, а в матче за третье место потерпел поражение от серба Новака Джоковича.