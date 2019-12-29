Американский баскетболист, нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан лучшим спортсменом последнего десятилетия по версии крупнейшего в США информационного агенства Associated Press. За последние десять лет Король Джеймс выиграл наибольшее количество матчей в НБА, выиграл три титула НБА в 2012, 2013 и 2016 годах. Также Леброн чаще всех становился самым полезным игроком в плей-офф стадии чемпионата НБА.

На сегодняшний день Леброн Джеймс занимает третью строчку в списке самых результативных игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

В 2003 году был выбран под первым номером первого раунда драфта командой «Кливленд Кавальерс», с которой Джеймс в 2016 году стал чемпионом НБА.

Помимо Леброна в топ-5 лучших спортсменов вошли: игрок в американский футбол Том Брэди, легкоатлет Усэйн Болт, футболист Лионель Месси и пловец Майкл Фелпс.