Успех Натальи Непряевой на «Тур де Ски», победы на «ижевской винтовке», неудача СКА в последнем матче года, ФФККР объявила состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию. Эти и другие новости — в традиционной подборке Nevasport.

ФФККР объявила состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию в Граце

Сегодня, 29 декабря исполком ФФККР объявил список участников чемпионата Европы по фигурному катанию от сборной России. Представителями женской команды стали: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, запасными участниками заявлены Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова. В соревнованиях мужчин поучаствуют Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, в списке также три запасных — Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.

Мухамедзянов выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Слепов — второй

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов выиграл спринтерскую гонку на соревнованиях «Ижевская винтовка». На втором месте финишировал Алексей Слепов, тройку замкнул Евгений Идинов.

Павлова выиграла второй женский спринт на «Ижевской винтовке»

В женском спринте не было равных россиянке Евгении Павловой. Павлова пробежала 7,5 км за 22 минуты и 10 секунд, точно отстрелявшись на всех огневых рубежах. Серебро женского спринта досталось Анастасии Егоровой, бронза у Екатерины Мошковой.

Федор Емельяненко выиграл у Куинтона Джексона нокаутом в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator 237. Бой проходил в Японии и продлился около трёх минут. Эта победа стала 39-й для россиянина в профессиональной карьере бойца. Следующий матч Фёдора пройдёт в Европе, соперник Емельяненко пока неизвестен.

Непряева завоевала бронзу в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринтерской гонке вольным стилем на «Тур де Ски» и возглавила общий рейтинг многодневки. На счету спортсменки 31 минута и 18 секунд. Одну секунду Непряевой проигрывает Анамария Лампич (31,19), пять секунд отстаёт норвежка Тереза Йохауг (31,23).

СКА проиграл «Северстали» в последнем матче года

Команда Алексея Кудашова не смогла переиграть на выезде «Северсталь» и проиграла последний матч десятилетия. Матч проходил в Череповце и закончился победой хозяев овертайме со счётом 3:2. Победную шайбу «сталеварам» забросил Игорь Гераськин. Следующий матч СКА проведет на выезде против «Йокерита», 3 января 2020 года.

Россия проиграла США на МЧМ-2020 со счётом 1:3

Сборная России не смогла закрепить результат матча с канадцами(6:0) в игре против США. Подопечные Валерия Брагина уступили сопернику со счётом 1:3. Единственную шайбу в составе российской сборной забросил Александр Романов. Последней встречей в групповой стадии станет игра против Германии, 31 декабря.