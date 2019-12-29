Сборная России по хоккею проиграла сборной США в третьем матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Чехии. Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу американцев. Серия неудачных выступлений молодёжи России против «звёздно-полосатых» длится с 2016 года и насчитывает пять матчей.

В первом периоде любители хоккея заброшенных шайб не увидели. Во второй двадцатиминутке американцы смогли за шесть секунд дважды огорчить голкипера Амира Мифтахова: сначала Калиев изменил счёт на табло, через несколько секунд Ник Робертсон удвоил преимущество США. Третий период начался вновь неудачным образом для российской стороны: Калиев с передачи Зеграса и Друри оформил дубль, после чего вместо Мифтахова место в воротах занял Амир Мифтахов. Единственную шайбу в составе России забросил Александр Романов.

После этого поражения Россия падает с первого места в группе на второе, имея в своём активе три очка, также как и у остальных команд, но у них ещё игра в запасе. Американцы с шестью очками становятся лидерами группы B.

В следующем матче группового этапа МЧМ-2020 сборная России встретится с командой Германии, 31 декабря.