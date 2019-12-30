В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3 ОТ.

Самым результативным игроком в составе гостей стал защитник Сами Ватанен, на счету финна три результативных передачи (0+3).

Российский легионер «дьяволов» Никита Гусев помог добыть команде выездные очки одной заброшенной шайбой (1+0). Гусев провёл на льду 15 минут и 25 секунд, из них 3:43 в большинстве. На счету Гусева один силовой приём и три броска в створ ворот Крэйга Андерсона.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов (1+0) также забросил одну шайбу, проведя на льду на десять секунд больше, чем Никита Гусев.

После 39 матчей «Сенаторз» занимают 14-ю строчку на просторах Восточной конференции, «Девилз» расположились на одну строчку ниже «сенаторов».