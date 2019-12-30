Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках возвращения бразильского нападающего Малкома, который продолжает восстанавливаться после травмы.

По словам специалиста, игрок должен присоединиться к команде на первом зимнем сборе в Катаре. «Может быть, будут небольшие ограничения, но я надеюсь, что обойдётся без них и он с полными силами начнёт первый сбор», — заявил Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Малком присоединился к составу «Зенита» летом 2019 года. Он успел принять участие лишь в двух матчах, после чего получил серьезное мышечное повреждение. Игрок долгое время находился под наблюдением медицинского штаба, но в итоге ему потребовалось хирургическое вмешательство.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Семака ушла на зимний перерыв с 45 очками после 19 матчей.