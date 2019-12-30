Сборная России по хоккею не очень удачным образом стартовала на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Из трёх игр команда Валерия Брагина смогла выиграть только одну. И хотя Россия разгромила Канаду со счётом 6:0, это не то, чего мы ждали от наших парней. Так почему же у сборной пока не всё так гладко?

Голкиперы

По мнению многих экспертов, российская основа вратарей — Ярослав Аскаров и Амир Мифтахов — сливки молодёжного хоккея. Им пророчат великое будущее в Национальной хоккейной лиге. Но на МЧМ доказать профессионализм пока не удаётся. Ярослав Аскаров провёл отвратительный матч с чехами (4:3), а на следующую игру и вовсе не вышел, лишь в схватке с США (3:1) заменив поплывшего Мифтахова. Возможно, рановато Брагину миксить на позиции голкипера, а стоит дать поиграть одному из вратарей, как он сделал в матче с Канадой, где Мифтахов отстоял все 60 минут. Ребята не вкатились в турнир, и это видно, более ясно ситуация откроется в игре с немцами, где неуверенность голкипера может много стоить.

Большинство

За три игры российской молодёжи не удалось реализовать ни одного шанса игры в неравных составах. В матче с США Россия не воспользовалась десятью минутами численного превосходства. Пока наши парни единственные, кто не может добиться успеха в этом компоненте. Брагину необходимо переделывать сочетания звеньев: атаки не работают на льду, как это планировалось на бумаге. Форварды команды, лидеры состава не справляются с задачами, которые на них возлагает тренер. В этом компоненте тренерскому штабу нужно работать, смазывать, менять шестерёнки, чтобы раскачать игроков и придать им уверенности.

Усталость

Ключевым моментом поражения от США можно назвать усталость игроков. Обессиленные морально и физически игрой с Канадой, ребята попросту не смогли показать максимум на следующий день. Количество выплеснутых эмоций после разгрома канадцев зашкалило и не смогло в полной мере вернуться к игре против Америки. Первый период против США показал равенство сил команд, но наши выглядели быстрее и интересней, и это при минимальной отдаче. Если бы счёт был открыт в первой двадцатиминутке, возможно, парням хватило времени наверстать упущенное, но отыграться с 0:3 за 20 минут тяжело, тем более, когда этой твой шестой период менее чем за 48 часов.

По итогу

Тренерскому штабу сборной России необходимы перестановки, и Валерий Брагин это понимает. На данный момент ситуация не критичная, но всё может обернуться катастрофой, если в игре с Германией команда не покажет то, на что способна. Групповой этап для этого и нужен — подготовить игроков к плей-офф. Пока получается не очень, но ещё не поздно всё исправить. Главное — правильно расставить фигуры и попробовать сделать правильные ходы, не забыв поработать над собственными ошибками.