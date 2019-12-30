В Центре водных видов спорта в Токио обнаружен канцерогенный асбест. Объект будет принимать соревнования в рамках летних Олимпийских игр 2020 года.

Как сообщает Asahi, асбест ранее использовался в строительстве в противопожарных целях. Однако впоследствии были проведены исследования, которые показали, что материал может стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Отмечается, что опасное вещество использовалось в покрытии несущих балок. Организаторы Олимпиады пообещали принять срочные меры безопасности. Однако, по информации источника, вещество было найдено еще два года назад, но никакие меры не приняты до сих пор. Власти Токио сочли, что количество асбеста достаточно небольшое, поэтому можно не убирать его.

Напомним, Олимпиада в Токио начнется 24 июля 2020 года и продлится до 9 августа.