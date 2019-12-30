24-летний защитник Егор Сорокин досрочно вернулся в «Краснодар» из «Рубина», за который выступал на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба. В сентябре утверждалось, что Сорокин останется в аренде до окончания сезона. Сейчас сообщение гласит, что он вернется в «Краснодар» после первой части чемпионата.

«Краснодар» принял решение активировать опцию о включении Сорокина в состав команды, поэтом он присоединится к «быкам» после отпуска.

Сорокин играл за «Рубин» с 2014 по 2019 год, затем перешел в «Краснодар», но был арендован казанским клубом. Защитник отыграл 66 матчей за «Рубин», в котором отметился семью забитыми голами. А 2016 году он выступал за казахстанский «Актобе», в 2017-м — за «Нефтехимик», оба клуба он представлял на правах аренды.