Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев оценил выступление учениц Этери Тутберидзе на чемпионате России, прошедшем в Красноярске.

Специалист отметил, что три воспитанницы Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова — показывали достаточно ровное катание по ходу сезона, поэтому выиграла та спортсменка, которая откаталась точнее.

«У Щербаковой были великолепные результаты, просто Косторная была надежнее», — сказал Дмитриев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что на результат повлиял четверной флип, выученный Щербаковой.

По мнению эксперта, фигуристки находятся на одном уровне, так как постоянно соревнуются друг с другом. «Разве что Трусова все-таки поменьше, у нее совсем детское катание. Она еще наберет», — заключил Дмитриев.