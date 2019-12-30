Российская биатлонистка Виктория Сливко подвела итог своего выступления на «Ижевской винтовке». В индивидуальной гонке спортсменка заняла второе место, в спринтах — второе и четвертое.

Сливко заявила, что осталась довольна соревнованиями, так как смогла выступить стабильно и показать хорошую стрельбу, допустив всего три промаха во всех гонках. Она подчеркнула, что чувствовала уверенность на дистанции.

Биатлонистка отметила, что на «Ижевской винтовке» пробежала лишь пятую гонку за сезон, в то время как другие спортсменки выступили уже по десять раз.

«Я не получала соревновательной практики, только в Эстерсунде две гонки, которые получились неудачными. Сейчас я чувствую себя хорошо, думаю, разгонюсь, потому что у меня было ещё мало гонок», — сказала Сливко, слова которой приводит ТАСС.