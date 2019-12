Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева порвала платье во время проката. Инцидент произошел на показательных выступлениях в Красноярске, которые состоялись после завершения соревнований на чемпионате России.

Медведева не выступала в произвольной программе, однако вышла на лёд в гала-концерте. Она исполнила свой номер под песню Билли Айлиш «I don’t wanna be you any more». В самом начале номера Медведева ложится на спину и двигается вперед, во время этой части выступления она зацепила подол платья коньком. Однако происшествие не смутило фигуристку и она откатала номер до конца.

Напомним, Медведева снялась с произвольной программы, так как за день до старта чемпионата сломала конек. Она смогла откатать короткую программу в сломанном ботинке, но не выступила во второй части соревнований и завершила сезон.