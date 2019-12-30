Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская поделилась мнением по поводу конфликта между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе.

«Никакого настоящего конфликта между Тутберидзе и Тарасовой нет. И быть не может. Пройдёт немного времени, и об этом шуме вокруг возникшей ситуации все забудут», — заявила Чайковская, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Напомним, скандал возник после того, как Алина Загитова объявила о решении взять паузу в карьере. Тарасова, как и многие другие эксперты, прокомментировала эту новость. На следующий день тренерский штаб Тутберидзе сделал заявление в «Инстаграме», где в резкой форме раскритиковал Тарасову, а также Евгения Плющенко.

Тарасова не стала комментировать возникшую ситуацию. «Идите все к чертовой матери», — сказала тренер.