Российский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Глеб Ретивых высказал мнение по поводу своего выступления в финальном спринте многодневки «Тур де Ски». Напомним, Ретивых занял четвёртое место по итогам спринтерского забега.

Ретивых поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его. Лыжник добавил, что ему немного не хватило для того, чтобы подняться на пьедестал.

«Прошёл второй день „Тур де Ски“. Чуть-чуть не хватило до пьедестала, деревянная медаль. Спасибо болельщикам, что приехали поддержать российскую команду», — написал Ретивых на своём официальном аккаунте в «Инстраграме».

Победителем мужского спринта «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, серебряная медаль у итальянца Федерико Пеллегрино, француз Ришар Жуве финишировал третьим.

В общем мужском зачёте многодневки «Тур де Ски» Глеб Ретивых занимает восьмое место. Лидер зачёта Йоханнес Клебо.