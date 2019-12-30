После чемпионата России по фигурному катанию, который второй раз подряд завершился победой Анны Щербаковой, стал известен состав на чемпионат Европы. Женская тройка получилась предсказуемой: к Щербаковой присоединились её подруги по команде Алёна Косторная и Александра Трусова. Однако в произвольной программе не обошлось без сюрпризов.

Неожиданно Трусова провалила свой прокат: упала с двух четверных подряд, на третьем сделала бабочку. Она осталась в тройке призеров, однако могла и не попасть на чемпионат Европы, если бы стечение обстоятельств не сыграло в её пользу.

Пауза в карьере Загитовой

Не возьми Алина Загитова паузу в карьере, при таких раскладах она могла бы вмешаться в борьбу за награды. Далеко не факт, что Трусова сохранила бы место на пьедестале, выступи Загитова безошибочно. Спортсменка уже доказывала, что при хороших прокатах способна соперничать со своими подругами по команде, особенно когда те ошибаются.

Но гадать, как мог бы сложиться чемпионат с участием Алины, бесполезно — 13 декабря она объявила о своем решении и сейчас выступает в шоу. Однако, по словам тренеров, Загитова уже начала скучать по соревнованиям.

Сломанный конёк Медведевой

Претендовать на место в призовой тройке могла и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева: она справилась с короткой программой и шла на высоком пятом месте. Осенью, на российском этапе Гран-при, Женя показала, что находится в хорошей физической форме — если бы не форс-мажор, от фигуристки можно было бы ожидать успеха и в произвольной программе. Однако за день до старта чемпионата она сломала ботинок.

Найти в Красноярске подходящие коньки не удалось, поэтому спортсменка выступала в старых, крепко перемотав их скотчем. На короткую программу этого хватило, но выйти на произвольную Медведева не смогла. Если конек фиксирует ногу недостаточно плотно, возникает серьезный риск получить травму, поэтому спортсменка приняла тяжелое для себя решение отказаться от борьбы.

Четверной тулуп Туктамышевой

Ещё одна фигуристка, которая могла вытеснить Трусову из медалисток, — Елизавета Туктамышева. При чистом прокате произвольной программы она могла бы претендовать на попадание в призы и путевку на чемпионат Европы. Однако её выступление получилось неидеальным: Елизавета впервые попробовала исполнить четверной тулуп и упала.

Винить спортсменку нельзя — она правильно пошла на риск, так как хочет включать четверной и в последующие прокаты. Но чтобы это было реально, прыжок надо накатывать на соревнованиях. Но падение в начале программы сбило её с ритма, поэтому Елизавета и дальше была небезупречно. Она остановилась в шаге от медали и стала четвертой.