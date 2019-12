View this post on Instagram

#ijevskcamp 1,1,2 my best results on the 50th “Ijevskaya vintovka” Хочу рассказать про интересные числа 112. Нет, это не телефон спасателей. Это мои места на Кубке, Чемпионате и Кубке России. Поэтому всем ЗОЖ! И с наступающим Новым годом! П.С.: Спасибо за поздравления !