Трёхкратный чемпион Европы по биатлону российский спортсмен Алексей Слепов прокомментировал своё выступление на всероссийском первенстве «Ижевская винтовка».

На своей официальной странице в «Инстаграме» биатлонист поздравил всех с наступающим Новым годом, а также в креативной форме рассказал о завоёванных наградах на турнире.

«1,1,2 — мои лучшие результаты на 50-й „Ижевской винтовке“. Хочу рассказать про интересные числа 1, 1, 2. Нет, это не телефон спасателей. Это мои места на чемпионате и Кубке России. Поэтому всем ЗОЖ! И с наступающим Новым годом!», — написал Слепов к фотографии.

Напомним, «Ижевская винтовка» является основным отборочным стартом на Кубок IBU. По итогам соревнований Слепов, а также Ильназ Мухамедзянов и Вадим Филимонов отобрались на европейское первенство. Состав российской сборной пополнили также Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин.