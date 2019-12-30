Российская фигуристка Евгения Медведева на своей официальной странице в «Инстаграм» опубликовала видео с новыми коньками на ногах. Напомним, на тренировке перед чемпионатом России у фигуристки сломался конёк, найти в Красноярске подходящую пару не получилось, и Медведевой пришлось выступать в обмотанном скотчем ботинке. Несмотря на проблемы с коньками, Медведева исполнила все элементы программы и заняла пятое место.

«Новые, новые», — написала на видео фигуристка.

На чемпионате России, который проходил с 26 по 29 декабря в Красноярске Евгения Медведева снялась с выступления из-за сломанного конька и не смогла продолжить соревновательную программу, но согласилась выступить на показательных программах без прыжковых элементов.

Из-за проблем с коньками фигуристка не смогла пройти отбор на ближайший чемпионат Европы.