Чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров прокомментировал действия бойца Фёдора Емельяненков в поединке против американца Куинтона Джексона. Актёр сравнил Фёдора с ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

Тактаров выделил лёгкость Емельяненко в движении, заметив, что боец ставил упор на атаку и не думал об оборонительных действиях.

«Фёдор прекрасно себя чувствовал, даже двигался лучше. О защите он вообще не думал, что немного странновато. Так себя вести может Макгрегор — скакать с опущенными руками», — приводит слова Тактарова ТАСС.

По словам Тактарова, было видно, что Фёдор долго тренировался и находится в хорошей физической форме.

«У него было желание, видно, что он много тренировался. В такой ситуации, когда было два нокаута в последних боях и хватит малейшего тычка в голову для кровоизлияния, он не побоялся, пошёл и выиграл», — сказал Тактаров.

Напомним, 29 декабря, в Японии в рамках турнира Bellator состоялся поединок между Фёдором Емельяненко и Куинтоном Джексоном. Бой продлился около трёх минут и закончился победой россиянина нокаутом в первом раунде.