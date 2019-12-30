Российская фигуристка Ирина Слуцкая на своей официальной странице в «Инстаграме» прокомментировала выступление фигуристок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Двукратная чемпионка мира сказала, что всегда переживает за девочек перед выступлениями на чемпионате России, ведь по итогам этого турнира происходит отбор на международные соревнования. Слуцкая расстроилась тем фактом, что Евгения Медведева не смогла продолжить выступление на чемпионате.

«Эмоций было море: счастье победительниц , гордость родителей, слезы победы и поражения. Очень жаль, что Евгения Медведева не продолжила борьбу! Мы все болели и переживали за нее», — пишет Слуцкая.

Слуцкая очень довольна выступлением Александры Трусовой, которая смогла показать хорошие цифры, несмотря на критику хейтеров.

«Александра Трусова: гонялась за прыжками (разорвите меня хейтеры). Не очень удачное начало грозило испортить все впечатление, но во второй половине она смогла мобилизоваться. Заслуженное третье место!», — написала фигуристка.

По словам фигуристки, выступление Косторной не испортили даже незначительные ошибки, а от выступления Анны Щербаковой она в полном восторге.

«Друзья, это просто не поддается логике! Как в такой хрупкой девчушке столько сил! Как она это делает? Так легко и играючи? Слов нет, одни эмоции и восторг! Побиты все рекорды, три четверных, и замечу, самых сложных! Настоящая победа!», — комментирует выступление Щербаковой Слуцкая.

Напомним, чемпионат России в Красноярске проходил с 26 по 29 декабря. По итогам первенства стал известен состав сборной России, который выступит на чемпионате Европы в Граце. Женский состав сборной представят: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, запасными на турнир заявлены — Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.