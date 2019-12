View this post on Instagram

Мы этого так сильно ждали и вот, наконец-то, дождались, завершился Чемпионат России по фигурному катанию!⛸💥 ⠀ Побывав на месте всех тех девочек, я всегда сильно переживаю за каждую из них. И неспроста! Это один из самых важных стартов для каждого спортсмена, ведь по итогам этих соревнований происходит отбор уже на основные соревнования (Мир и Европу). ⠀ Эмоций было море: счастье победительниц , гордость родителей, слезы победы и поражения. Очень жаль, что Евгения Медведева не продолжила борьбу!😣 Мы все болели и переживали за неё. И, вообще, я считаю, она очень убедительно выглядела в короткой программе несмотря на проблемы с коньком. ⠀ Ну а теперь по порядку. Анна Щербакова: Друзья, это просто не поддается логике! Как в такой хрупкой девчушке столько сил! Как она это делает? Так легко и играючи? Слов нет, одни эмоции и восторг! Побиты все рекорды, 3 четверных, и замечу, самых сложных! Настоящая победа!!!!!🎉🎉🎉 ⠀ Алена Косторная: Начала великолепно с 3А+2Т, хотя, думаю, должен был быть 3Т. Второй 3А шикарный! Даже несколько небольших помарок не испортили общего впечатления. Как всегда, легка, красива, элегантна.😉 ⠀ Александра Трусова: Гонялась за прыжками. ( разорвите меня хейтеры🙈) Не очень удачное начало грозило испортить все впечатление, но во второй половине она смогла мобилизоваться и выдать красивейшую комбинацию из 4Т ойлер 3С, каскад из 3Л+3Р и остальные прыжки. Заслуженное 3 место!😊 ⠀ Итак, тройка сильнейших определена, теперь Новый Год, а дальше ждём чемпионата Европы. Уверена, что будет очень жарко, интересно и волнительно! 😉Такого состава Старый Свет еще не видел! Эээх, сотрясем Европу!!!!✊ ⠀ #ЧемпионатРоссии #фигурнрекатание #Слуцкая #ИринаСлуцкая