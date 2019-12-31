Отдохнуть в зимние праздники можно не только дома у телевизора, но и за активными развлечениями. Nevasport рассказывает, где в Санкт-Петербурге покататься на лыжах и коньках, и что делать, если переменчивая погода не позволит проводить досуг на открытом воздухе.

Катки

Главный открытый каток Петербурга находится в Новой Голландии. Он занимает площадь более 2000 м2 и находится прямо перед сценой. Покататься на коньках можно даже в условиях теплой питерской зимы: благодаря системе охлаждения, лёд не тает и при плюсовой температуре.

Массовые катания будут проводиться на закрытом катке в «Юбилейном». Повеселиться смогут даже те, кто никогда не стоял на коньках: на ночных катания будут работать инструкторы, которые помогут освоиться новичкам.

Традиционно будет работать и каток в Таврическом саду. 1 января покататься не получится, но со 2-го по 5-е все желающие смогут выйти на лед как днем, так и ночью. Однако по стоимости этот каток является одним из самых дорогих в городе: отдых в Новой Голландии обойдется в три раза дешевле.

Лыжи

Любителям лыжных прогулок можно отправиться в Кавголовский парк. Несмотря на погоду, снег за городом есть, поэтому провести выходной можно с пользой для здоровья. «Токсово-Кавголово» — главная лыжная магистраль города. Это место с большой историей: раньше здесь проводились этапы Кубка мира, а сейчас до сих пор проходит Токсовский марафон.

Живущие на юге города могут отправиться в Шапки, где тоже хороший парк, подходящий для лыжных прогулок. Трассы подходят и для начинающих, и для продвинутых: найдутся и приятные равнины с живописным видом на озеро, и суровые спуски.

Предпочитающим неспешные прогулки по ровной трассе подойдет Павловский парк. На лыжах можно подъехать даже к центральной достопримечательности — Павловскому дворцу.

Ватрушки

Если вы предпочитаете более активный отдых — катание на ватрушках, например, придется выехать за город. Городские парки — такие, как Удельный, тоже подходят для зимних забав, но не при питерской погоде. Если в январские праздники выпадет снег, смело езжайте на Удельную, в Яблоневый сад или в парк им. Бабушкина.

Но если настоящая зима так и не наступит, лучше отправиться на горнолыжный курорт. Например, на «Игоре» имеется отличный спуск для ватрушек, любимый как детьми, так и взрослыми. Там же можно найти и другие развлечения — хоккей, керлинг и т.д.

Курорт «Красное озеро» предлагает прокатиться на ватрушках по трассе длиной 70 метров, а обратно подняться на бесплатном подъемнике. Ватрушки можно взять с собой, а можно арендовать на месте.

Кёрлинг

Если погода не позволит насладиться зимним отдыхом под открытым небом, можно найти альтернативу в виде кёрлинга. Сейчас в Петербурге работает много катков, предлагающих сыграть всем желающим. Крупный центр кёрлинга работает на Бухаресткой в «Континенте». Инструкторы всегда готовы оказать помощь новичкам, а после игры можно выпить чашечку кофе.

В ТЦ «Балкания Нова», расположенном у метро Купчино, находится ICE PARK, в котором также можно попробовать себя в необычной игре. В стоимость одного часа включены аренда льда, аренда инвентаря и работа инструктора.

Если ехать в Купчино не хочется, аналогичный комплекс есть в ТРК «Меркурий» на улице Савушкина — это метро Старая деревня.