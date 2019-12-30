Молодежная сборная России по хоккею сыграет с командой Германии заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею U20 в Чехии.

Игра пройдет в городе Острава на «Остравар-Арене», начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отметим, подопечные Валерия Брагина сыграли на турнире три матча. В первом матче Россия уступила сборной Чехии со счетом 4:3, затем разгромила сборную Канады со счетом 6:0. В третьем туре российские хоккеисты уступили сборной Соединенных Штатов Америки со счетом 3:1.

Пока сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы B, однако сразу у четырех команд (2-5 место) есть по три очка. Германия, Чехия и Канада сыграли на турнире только по два матча. Из группы в следующую стадию турнира выйдут четыре команды из пяти.