В преддверии нового сезона пресс-центр ATP оценил возможности попадания в топ-3 рейтинга российского теннисиста Даниила Медведева.

Пресс-служба отмечает, что Медведев великолепно провёл второе полугодие и показал отличные результаты. Медведев завоевал свои первые призы на «Мастерсах», выиграл домашний чемпионат в Санкт-Петербурге, а также вышел в финал «Большого шлема» в Нью-Йорке.

«Вдохновенная форма Даниила Медведева во второй половине года укрепила его в статусе одного из самых опасных игроков тура», — говорится в сообщении.

Если в первые месяцы Нового года Медведев сможет совершить рывок в 900 очков, то имеет все возможности попасть в тройку лидеров рейтинга ATP.

«В первые три месяца сезона ему нужно защитить не менее 900 очков. Ещё один мощный рывок может поднять его в топ-3», — сообщает пресс-служба ATP.

Сезон для теннисиста начнётся уже третьего января, где Медведев вместе с Кареном Хачановым представит Россию на командном турнире ATP Cup.