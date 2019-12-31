2020-й год только начинается, но уже в январе состоится множество крупных спортивных соревнований, в которых примут участие российские спортсмены. Некоторые турниры начались еще в декабре и продолжаются до сих пор, а некоторые стартуют немного позже.

Молодежный чемпионат мира по хоккею

В Чехии продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Он начался в конце декабря, но до Нового года команды отыграли лишь групповой этап. Россия провела четыре матча: с Чехией, Канадой, США и Германией. Впереди — стадия плей-офф. Четвертьфиналы состоятся 2-го января, полуфиналы — 4-го, а распределение медалей произойдет 5-го января.

Лыжная многодневка «Тур де Ски»

Продолжается и лыжная многодневка «Тур де Ски», стартовавшая в конце прошлого месяца. В декабре спортсмены пробежали два этапа в швейцарском Ленцерхайде: сначала коньковые масс-старты, затем спринты. После этого лыжники отправились в итальянский Тоблах, где за день до Нового года пробежали гонки с раздельного старта.

Уже 1 января лыжники выйдут на старт пасьюта, а затем отправятся в Валь-ди-Фьемме. Там их ждут спринт и два масс-старта, один из которых — в гору Альпе де Чермис.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

В фигурном катании стартует вторая часть сезона: позади серия Гран-при и чемпионат России, впереди — европейское и мировое первенство. В конце декабря в Красноярске определился состав участников, которые будут представлять команду на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

У женщин обошлось без сюрпризов: в команду попали Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. У мужчин отобрались Дмитрий Алиев и Александр Самарин, а компанию им составит юниор Артур Даниелян. В парном катании Россию представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. В танцах на льду состав получился предсказуемым: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Турнир стартует 20 января и продлится шесть дней с учетом тренировок, жеребьевок и показательных выступлений.

Australian Open

Стартует в январе и теннисный сезон: традиционно в первый месяц года проводится турнир большого шлема Australian Open. Соревнования начнутся 20 января и завершатся 2 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии теннисисты будут выступать на менее статусных турнирах: например, россиянин Андрей Рублёв начнет сезон в Катаре, а Даниил Медведев и Карен Хачанов выступят за национальную команду на ATP Cup.

Этапы Кубка мира по биатлону

Продолжается Кубок мира по биатлону, первый январский этап начнется 9-го числа в немецком Оберхофе. В программу этапа, который станет четвертым по счету в сезоне, войдут спринты, эстафеты и масс-старты. После этого спортсмены не будут покидать Германию и отправятся в Рупольдинг, где их будет ждать практически аналогичная программа за одним исключением — вместо масс-старта состоится гонка преследования.

23 января начнется этап в словенской Поклюке, он стартует индивидуальными гонками. Затем пройдут две эстафеты — смешанная и супермикст. Закрывать программу будут масс-старты, которые станут последними гонками в январе.

Зимние юношеские Олимпийские игры

9 январе в Лозанне (Швейцария) стартуют третьи зимние юношеские Олимпийские игры. Прошлый турнир проходил в 2016 году в Лиллехаммере, тогда медали разыгрывались в 15 видах спорта — тех же, что и на взрослых Олимпиадах.

На старт выйдут лыжники и биатлонисты, на льду появятся фигуристы, хоккеисты, конькобежцы и шорт-трекисты. Покорять горные склоны будут горнолыжники, сноубордисты и фристайлисты. Церемония закрытия турнира назначена на 22 января.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту

С 10 по 12 января в голландском Херенвене будет проходить чемпионат Европы по конькобежному спорту. Медали будут разыграны на отдельных дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин), а также в масс-старте, командной гонке и командном спринте.