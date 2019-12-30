Матч 18 тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на 11 марта 2020 года по просьбе клубов.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, руководство команд попросило перенести матч 18 тура чемпионата с 23 февраля на 11 марта с целью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов. Все команды чемпионата России сыграли по 19 матчей в первой половине сезона, за исключением «Сочи» и «Оренбурга», матч между которыми был перенесён в связи с возникновением ротавирусной инфекции у игроков сочинской команды.

«По просьбе клубов «Оренбург» и «Сочи», связанной с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов, матч 18 тура Российской Премьер-Лиги между этими командами состоится 11 марта 2020 года, начало — в 19:30 мск», — сообщается на сайте Премьер-Лиги.

На зимней перерыв команды ушли в роли аутсайдеров РПЛ: «Сочи» на 16-м месте, «Оренбург» — на 14-м.