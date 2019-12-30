Российский тренер Александр Жулин высказал мнение по поводу решения Евгении Медведевой сняться с участия в чемпионате России по фигурному катанию. Напомним, на тренировке у фигуристки сломался конёк, заменить его не удалось, после чего спортсменка выступала в обмотанным скотчем ботинке.

По мнению Жулина, чемпионат не стал менее интересным в отсутствие Медведевой. Бронзовый призёр Олимпийских игр назвал чемпионат России звёздным часом подопечных Этери Тутберидзе. Несмотря на это, Жулин считает, что Медведева поступила правильно.

«Мы знаем, что Медведева — боец, наверняка ей очень тяжело далось такое решение. Но она проанализировала всё вместе с тренером и, пожалуй, сделала правильный выбор», — приводит слова Жулина «RT на русском».

Медведева не смогла пробиться на чемпионат Европы, но она не намерена завершать профессиональную карьеру. Жулин не верит в то, что фигуристка сможет побороться с группой Тутберидзе в будущем, и дело не только в возрасте, но и в тренере.

«Ни Загитова, ни Медведева не молодеют, а последняя ещё и вкусила, что такое работать с другим тренером, который много чего разрешает. Это не строгая Тутберидзе с её репутацией мужика в юбке», — сказал Жулин.

Чемпионат России проходил с 26 по 29 декабря в Красноярске. По итогам первенства был сформирован состав, который будет представлять Россию на ближайшем чемпионате Европы.