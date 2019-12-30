Российская фигуристка Камила Валиева на тренировке перед шоу в Регенсбурге исполнила каскад с тройным риттбергером.

Видео можно посмотреть в официальном сообществе «группа Этери Тутберидзе» «ВКонтакте».

На двух видеозаписях запечатлено, как Валиева исполняет прыжковые элементы высокого уровня сложности.

Каскад с тройным риттбергером — один из самых сложных в мире и этот элемент мало кто исполняет. С его помощью Загитова сумела выиграть Олимпийские игры 2018 года.

Камила Валиева — фигуристка, выступающая в одиночном катании. В 2019 году стала победительницей юниорского Гран-при. С лета 2018 года занимается под руководством Этери Тутберидзе. На этапе Гран-при во Франции стала второй в истории фигуристкой, которая сумела исполнить четверной тулуп на международных соревнованиях.