Заседание исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) состоялось в Красноярске 29 декабря.

Решением исполкома ФФККР было принято провести чемпионат России по фигурному катанию 2021 года в Челябинске. Соревнования пройдут с 22-го по 27-е декабря 2020 года.

Челябинск в третий раз в истории примет российское первенство по фигурному катанию. Ранее здесь проходили чемпионаты в 1993-м и 2016-м годах.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года проходил в Красноярске с 26 по 29 декабря. Призёры соревнований выступят в составе национальной команды на чемпионате Европы в Граце. На женском этапе соревнований Россию представят: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, запасными фигуристками отправятся Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Мужской состав мужчин на ЧЕ выглядит следующим образом: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, в списке также три запасных — Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник.