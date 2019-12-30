2019-й год начался скандалом в фигурном катании, им же и закончился. Не обошлось без кричащих ситуаций и в других видах спорта: Даниил Медведев показывал трибунам средний палец, СБР спорил с биатлонистами, а Евгений Кузнецов в это время занимался своими, не менее интересными делами. Nevasport вспоминает самые крупные скандалы уходящего года.

Тутберидзе vs Тарасова и Плющенко

Год завершился масштабной ссорой специалистов в фигурном катании: после того, как Алина Загитова взяла паузу в карьере, Этери Тутберидзе и её тренерский штаб оставили дерзкое сообщение в «Инстаграме». В резкой форме они раскритиковали Татьяну Тарасову. «Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам, очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы», — гласило заявление.

Ещё сильнее досталось Евгению Плющенко. Он был обвинен в том, что якобы пытался переманить Загитову к себе в группу. Более того, Тутберидзе открыто заявила, что назвать Плющенко тренером никак нельзя. Он ответил не менее ёмко, однако куда более вежливо.

Самый короткий комментарий дала Тарасова. «Идите все к чертовой матери», — сказала она.

Шаботова и «правильный допинг»

Начинался 2019-го тоже со скандала в фигурном катании: 13-летняя Анастасия Шаботова шокировала общественность высказываниями о допинге.

Юная фигуристка провела у себя в «Инстаграме» прямой эфир, во время которого поделилась с подписчиками «секретом успеха» спортсменов. «Как выступать стабильно? Выпить много допинга, тогда и будешь выступать стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить», — заявила девушка.

Очевидно, что девочка в силу юного возраста просто не подумала о том, что говорит. Однако её персона еще долго находилась в центре внимания. А новый сезон Шаботова начала уже не в России — она перешла в сборную Украины.

Медведев на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, в 2019-м году совершивший настоящий прорыв, умудрился стать одновременно героем и антигероем US Open. Героем — потому что дошел до финала, где пять часов бился с Рафаэлем Надалем. Антигероем — потому что начал войну с фанатами.

В матче с Фелисиано Лопесом публика поддерживала испанца и бурно реагировала на неудачи Медведева. Россиянин не выдержал и показал трибунам средний палец. В следующих матчах публика начала освистывать спортсмена, однако в итоге это пошло ему лишь на пользу: ситуация придавала спортивной злости. Впрочем, все закончилось хэппи эндом: Медведев помирился со зрителями, а после финала адресовал им слова благодарности.

Семак оскорбил судью

Причиной еще одного скандала стало неадекватное судейство в чемпионате России по футболу. В матче шестого тура встречались «Зенит» и грозненский «Ахмат». После финального свистка главный тренер петербуржцев Сергей Семак некорректно высказался в адрес главного арбитра Алексея Матюнина.

«Не надо с этими козлами разговаривать», – заявил специалист.

Примечательно, что скандала могло и не быть — Матюнин не слышал этих слов. Но фраза попала в телевизионную трансляцию, поэтому Семаку пришлось понести наказание. Он согласился с санкциями и признал, что дисквалификация заслуженна. На этом конфликт был исчерпан.

Дзюба, фанаты и полиция

В конце года футбольные фанаты ополчились против нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы. Они освистали его на матче национальной команды, после чего начали откровенно травить футболиста. Ситуация приобрела неожиданно масштабный поворот: полиция начала арестовывать фанатов, причем всех без разбору — даже тех, кто к освистыванию отношения не имел.

Болельщики, в свою очередь, припомнили и другие случаи ущемления их прав. В итоге все закончилось акцией «Фанат не преступник»: она заключалась в том, что фанатские сектора многих клубов РПЛ в знак протеста опустели прямо в середине матчей.

СБР, биатлонисты и контракты

Российский биатлон, к сожалению, уже давно превратился в один большой конфликт. В этом году скандалить начали еще до старта сезона: СБР ввел новую систему контрактов, которая оказалась неудобной и невыгодной для спортсменов. По понятным причинам они не захотели подписывать соглашения. В результате сборная чуть не осталась без лидера — Александра Логинова.

Уже ближе к сезону руководство СБР, наконец, пошло на уступки, и проблемы была решена в пользу спортсменов. Но стоило соревнованиям начаться, как наш биатлон снова оказался на слуху: из команды выгнали Антона Бабикова, который показал вполне неплохой результат на первом этапе Кубка мира. Ему не дали выступить даже на Кубке IBU, отправив на российские старты. Но и там бегать он бы не смог — его оружие осталось в Европе вместе с командой, выслать его в Россию СБР не смог.

В то же время на Кубке IBU бегает Евгений Сидоров. В одной из гонок он стал 99-м — этого оказалось достаточно, чтобы остаться в команде. Бабикову же, с его 14-м результатом на Кубке мира, места в сборной не нашлось.

Евгений Кузнецов и кокаин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал участником неприятной истории: его допинг-проба с чемпионата мира по хоккею в Словакии дала положительный результат на кокаин. Спортсмен получил отстранение на 4 года от Международной федерации хоккея, однако в НХЛ его дисквалифицировали всего на три игры за «неподобающее поведение».

Конфликт начался еще до того, как стали известны результаты допинг-пробы. В сети появилось видео, на котором, помимо Кузнецова, можно было увидеть еще и некий белый порошок. Хоккеист тогда усиленно отнекивался — мол, я просто мимо проходил. Сначала ему даже поверили, но тест на допинг расставил всё на свои места.