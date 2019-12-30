Фигуристка Станислава Константинова прокомментировала своё выступление на чемпионате России в Красноярске.

В начале произвольной программы всё шло хорошо, но падение выбило Константинову из равновесия и ей не удалось осуществить задуманное.

«Вначале всё шло хорошо, но падение с лутца было очень обидным, я практически его сделала, но упала — и у меня как будто отнялись все силы», — цитирует спортсменку портал Life.ru.

Фигуристка не скрывает, что с прошлого сезона страдает избытком лишнего веса из-за гормональных изменений. Поначалу это расстраивало Константинову, но в последствии она научилась принимать своё тело.

«Не получится всегда быть в кондициях 17-летней и думать, что когда-то я похудею и начну всё прыгать. Нужно работать, приспосабливаться, не стесняться себя и лучше к себе относиться», — считает спортсменка.

Несмотря на плохой результат на чемпионате России Станислава Константинова не собирается приостанавливать карьеру. По ее словам, пауза ни к чему хорошему не приведет.

«Но я делать паузу не собираюсь, хочется быть на виду и держать себя в форме. Мне кажется, в моём случае после паузы вернуться будет очень сложно», — сказала фигуристка.

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске с 26-го по 29-е декабря, 19-летняя спортсменка показала 13-й результат из 16 участников. Константинова упала в произвольной программе и лишила себя возможности подняться на пьедестал.