Олимпийская чемпионка 2014 года лыжница Майкен Касперсен Фалла не примет участие в последующих гонках многодневки «Тур де Ски».

Как сообщает Nordic Magazine, норвежка изначально планировала пробежать только две гонки. Майкен Фалла планирует отправится в Норвегию, где продолжит тренировки к этапам Кубка мира.

Во вчерашней женской спринтерской гонке многодневки «Тур де Ски» Майкен Фалла выиграла серебряную медаль забега, проиграв лидеру — словенке Анемарии Лампич три сотых секунды (+0,03). Бронзовую медаль спринта завоевала российская лыжница Наталья Непряева, проиграв Лампич +0,47 секунды.

Многодневка «Тур де Ски» началась 28 декабря в швейцарском Ленцерхайде. Завтра, 31 декабря лыжники побегут в итальянском Тоблахе, после спортсменов ждёт переезд в Валь-ди-Фьемме (Италия).