Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев прокомментировал контракт с новой командой, а также рассказал о своей жизни вне колонии.

Мамаев признаёт, что совершил ошибку, но и из неё игрок вынес огромную пользу.

«Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня это был все равно шаг вперед. Из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей жизни», — цитирует Мамаева «Комсомольская правда».

Игрок признался, что счастлив подписать контракт с «Ростовом», у него хорошие отношения с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«Я очень доволен этим решением, те два месяца, что я провел в команде – я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества», — прокомментировал футболист переход в новый клуб.

Также Мамаев рассказал о том, что во время заключения не думал о своей карьере игрока, все мысли были только о родных и близких.

«Я не думал о футболе, карьере. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца», — сказал Мамаев.

В сентябре 2019 года ФК «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, который к тому времени был освобожден из под стражи по УДО. Через неделю футболист заключил двусторонний контракт с «Ростовом». В официальных матчах за «Ростов» Мамаев сможет сыграть только в начале второго круга РПЛ.