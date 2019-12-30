Российская теннисистка Мария Шарапова откроет новый сезон на турнире в Брисбене (Австралия), который стартует 6 января.

Как сообщает австралийский канал Nine News, организаторы соревнований предоставили россиянке wild card. В активе спортсменки уже есть одна победа ну турнире в Брисбене: она выиграла его в 2015 году.

На данный момент россиянка располагается на 133-й строчке рейтинга WTA. Она не принимала участие в официальных матчах четыре месяца. Последний раз она выходила на корт в первом круге Открытого чемпионата США, где проиграла американке Серене Уильямс.

В конце декабря Шарапова выступила на выставочном турнире в Абу-Даби и одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович.

Россиянка должна была сыграть на выставочном турнире на Гавайях, однако 27 декабря снялась с соревнований.