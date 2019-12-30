Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о подписании нового контракта с главным тренером юношеской сборной России 2001 года рождения Александром Кержаковым.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Также новые соглашения подписали Михаил Лихачев, возглавляющий мужскую сборную по пляжному футболу и наставница женской команды Елена Фомина. Новый контракт был заключен с Евгением Кузьминым, который работает с женскими сборными России по мини-футболу, и другими специалистами из молодежных и юношеских команд.

Главный тренер основной сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу в рамках ранее подписанного соглашения.

Напомним, Кержаков начал тренерскую деятельность в 2018-м году. Во время игровой карьеры он выступал за сборную России, на клубном уровне играл за «Зенит», «Динамо», «Севилью» и «Цюрих».