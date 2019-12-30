Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) объяснил, почему в качестве следующего места проведения национального чемпионата был выбран Челябинск.

Горшков пояснил, что Федерация держит курс на расширение аудитории вида спорта, поэтому проводит турнир в разных городах страны.

«Мы проводили чемпионаты России в Екатеринбурге, Саранске, сейчас вот в Красноярске. В Москве фигурное катание и так очень любят, нужно продвигать спорт в регионах», — сказал специалист, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Чемпионат России Челябинске будет проходить в период с 22-го по 27-е декабря 2020 года. Об этом стало известно сегодня, 30 декабря.

В нынешнем году турнир состоялся в Красноярске, его победителями стали Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.