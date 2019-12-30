Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что чемпионат России не сильно потерял в зрелищности из-за снятия Евгении Медведевой.

«Этот чемпионат России, как и финал Гран-при, да и как, наверное, весь нынешний год, был звездным часом учениц Этери Тутберидзе», — заявил Жулин, слова которого приводит RT.

Специалист добавил, что четвертое место тоже могло достаться ученице Тутберидзе, если ба на чемпионате выступила юниорка Камила Валиева.

Напомним, чемпионкой России стала Анна Щербакова, второе место заняла Алена Косторная, третье — Александра Трусова. Медведева снялась с произвольной программы, так как за день до старта сломала ботинок. Она смогла откатать короткую программу в сломанном коньке, но не вышла на лед во второй день соревнований.