Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями о выступления на третьем этапе Кубка мира во Франции.

Она отметила, что французская публика ведет себя не очень дружелюбно по отношению к иностранным спортсменам.

«Они ликуют, когда ты промахиваешься», — сказала Экхофф и добавила, что зрители торжествовали во время промахов норвежцев.

«Похоже на пребывание в России, где мы не будем соревноваться в ближайшие четыре года, там поступают так же», — заявила биатлонистка, слова в подкасте Kant ut («Не прошедший габарит»).

Напомним, следующий этап Кубка мира состоится в январе. Спортсменам предстоит выступить в немецком Оберхофе, а потом в Рупольдинге.