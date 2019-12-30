Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал инцидент, случившийся между россиянином Александром Большуновым и шведским лыжником Карлом-Йоханом Вестбергом в спринте на первом этапе «Тур де Ски».

Слова Крамера приводит портал Expressen. По словам Крамера, он не понимает, почему шведские лыжники подобным образом реагируют на инциденты. «Они всегда так делают. Когда что-то случается, шведы сразу ноют», — отметил тренер, добавив, что если кого-то что-то раздражает, то необходимо решать вопрос с глазу на глаз.

«Не нужно кричать на виду у всех», — сказал Крамер.

Напомним, вчера, 29 декабря, в четвертьфинале спринтерской гонки россиянин Александр Большунов и швед Карл-Йохан Вестберг столкнулись на последнем повороте, после чего шведский лыжник обвинил Большунова в том, что именно он сломал ему палку.

Отметим, оба лыжника не попали в финал. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.