Петербургский «Зенит» поздравил болельщиков клуба с наступающим Новым годом. Праздничный видеоролик был опубликован в официальном «Твиттере» сине-бело-голубых.

«Новогоднее поздравление футболистов «Зенита» для лучших в мире болельщиков», — гласит подпись к публикации.

Капитан команды Бранислав Иванович пожелал болельщикам счастья, успехов и здоровья. Также в съемке приняли участие полузащитники Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Олег Шатов и Алексей Сутормин, голкипер Михаил Кержаков и нападающий Сердар Азмун.

Кержаков, помимо стандартных поздравлений, пожелал болельщикам не отравиться оливье.

Новогоднее поздравление футболистов «Зенита» для лучших в мире болельщиков 🎅🎄#НовыйГод #2020 pic.twitter.com/pvDRh3q7zJ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) December 30, 2019

Напомним, «Зенит» завершил 2019-й год в статусе лидера чемпионата России по футболу. Команда ушла на зимний перерыв, набрав 45 очков в 19 матчах.