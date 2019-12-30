Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» сообщил о том, что знаменитый немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер написал для клуба музыку.

В официальном «Твиттере» команды появилась информация, что написанная Циммером композиция будет звучать на стадионе «Краснодар» со следующего сезона.

⚡️ Ханс Циммер @HansZimmer написал музыку для ФК «Краснодар» 🎼 Вы услышите ее на первом домашнем матче нового футбольного сезона 20/21! 🖤💚 pic.twitter.com/AnsgA06bv1 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 30, 2019

Отметим, Ханс Циммер — это оскароносный голливудский композитор, он является автором музыки для более чем 150 фильмов, из которых можно выделить «Начало», «Гладиатор», «Человек дождя», «Интерстеллар» и другие. Отметим, Ханс Циммер написал музыку для заставки чемпионата мира по футболу 2018 года в России.