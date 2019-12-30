Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер остался недоволен поведением шведа Карла-Йохана Вестберга, который обвинил Александра Большунова в поломке палки. Инцидент произошел во время четвертьфинального забега в спринте на «Тур де Ски».

Не отобравшись в финал, Вестберг оскорбил Большунова в нецензурной форме. Россиянин не стал ввязываться в словесную перепалку.

«Шведа надо наказать за такие слова. Пора давать предупреждения и за ругань», — сказал Крамер, слова которого приводит шведское издание Expressen.

Однако рейс-директор FIS Пьер Миньерей не согласился с Крамером и заявил, что в таких случаях не положено давать предупреждения. По его словам, инцидент можно трактовать как неспортивное поведение, однако раньше штрафов за подобное не было.