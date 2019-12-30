Стало известно, что следующие бои российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора будут показаны по российскому телевидению.

Права на показ боев выкупил телеканал РЕН ТВ, об этом сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

Сообщается, что бои будут показаны на телеканале в прямом эфире.

Возвращение Конора Макгрегора в UFC состоится 18 января в рамках турнира UFC 246. Оппонентом ирландского бойца станет Дональд Серроне.

Титульный бой Хабиба Нурмагомедова пройдет в апреле 2020 года в Бруклине, Нью-Йорк. Российский чемпион UFC в легком весе будет защищать титул в поединке против Тони Фергюсона.

Напомним, в ноябре 2019 года телеканал РЕН-ТВ организовывал бойцовский вечер, в рамках которого прошел бой по правилам бокса российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Турнир прошел в Москве.