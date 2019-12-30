Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборной России по хоккею выйти из группы на молодежном чемпионате мира. Турнир будет продолжаться в Чехии до 5 января, завтра Россия проведет заключительный матч на групповом этапе.

Эксперты уверены, что российской команде удастся продолжить борьбу в стадии плей-офф, на это ставят за 1.10, что соответствует 92% вероятности. Шансы на то, что команда Валерия Брагина займет последнее место в группе В, оцениваются гораздо скромнее — коэффициентом 11.00 (8% вероятности).

Наиболее вероятным результатом считается третье место сборной России в группе.

Напомним, российские хоккеисты уступили сборной Чехии на старте турнира. Затем они разгромили команду Канады со счетом 6:0, а в третьем матче проиграли американцам. Завтра, 31 декабря, сборной России предстоит провести матч с Германией.

Из обеих групп в четвертьфинал выйдут по четыре команды. Сборные, занявшие последние места, сыграют в утешительном раунде.