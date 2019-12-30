Советский фигурист, Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай высказал мнение о том, почему на чемпионате России у Елизаветы Туктамышевой не получилось занять место в тройке лидеров.

В интервью «Советскому спорту» Шахрай отметил, что выступление Туктамышевой в произвольной программе не задалось. «Немного в оправдание можно привести тот факт, что снялась Евгения Медведева и Лизе пришлось выступать первой. Это, видимо, спутало ее карты», — отметил Шахрай, добавив, что спортсменка впервые решилась прыгнуть четверной тулуп на соревнованиях, но упала с него.

Также эксперт отметил ошибки Туктамышевой на тройном акселе и еще на двух тройных прыжках — из-за этого она потеряла много баллов.

Напомним, Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на чемпионате России в Красноярске и заняла 4-е место.