Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов рассказал, как перенёс гепатит.

Спортсмен отметил, что после болезни ему нельзя было давать организму нагрузки, поэтому на протяжении шести месяцев он не тренировался ни в зале, ни на льду. По несколько раз в день хоккеисту ставили капельницы, также он был вынужден принимать таблетки для печени.

«Первую неделю были ладони жёлтые, зрачки пожелтели. Как капельницы начал делать, через неделю всё прошло», — рассказал Хованов, слова которого приводит «Чемпионат».

Хоккеист предполагает, что заразился гепатитом в Доминикане. «Может, где-то грязной воды попил или через еду заразился. Никто же не знает, как там всё готовится. Или в океане глотнул воды», — пояснил хоккеист.

Он добавил, что, несмотря на случившееся, не боится отдыхать в экзотических странах и при возможности съездит ещё раз.