Советский фигурист, Серебряный призер Олимпиады-1980 в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал ситуацию со снятием с чемпионата России Евгении Медведевой из-за проблем с ботинком.

По словам Шахрая в интервью порталу «Советский спорт». Шахрай отметил, что проблемы с ботинками фигуристов очень серьезны из-за того, что обувь для фигуристов такого класса — это эксклюзив. «Его не купишь в магазине спорттовары. Ботинок лопнул, Женя его заклеила, этого хватило для выступления в короткой программе», — сказал эксперт, добавив, что в Красноярске замену ботинку такого уровня точно было не найти.

По мнению Шахрая, если бы не было проблемы с ботинком, то в таком раскладе Медведева, будучи в форме, могла занимать третье место на чемпионате России.

Напомним, Евгения Медведева шла пятой после короткой программы на чемпионате России, однако снялась перед произвольной из-за того, что ее ботинок пришел в негодность.