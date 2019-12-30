Бывшая российская фигуристка Катарина Герболдьт оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на национальном чемпионате в Красноярске.

«Рассчитывать, что твои соперники ошибутся, — не тот путь, по которому нужно идти, это удел слабых. Девочки катались очень стабильно», — сказала Герболдьт и пояснила, что при чистом прокате Александра Трусова набрала бы гораздо более высокие баллы, чем Туктамышева с тройными прыжками.

Гербольдт отметила, что, с одной стороны, пробовать новый, нестабильный прыжок может показаться безумием, но, с другой стороны, необходимо рисковать, поскольку соперники опережают в технике.

«Да, не получилось, но она показывает, что учит, борется, не нужно её списывать со счетов. В её возрасте выучить четверной — это очень здорово и смело!» — сказала Гербольдт, слова которой приводит «Команда России».

Напомним, на чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место. В произвольной программе она неудачно исполнила четверной тулуп, который ранее никогда не прыгала на соревнованиях.